- Balenele albastre, cele mai mari mamifere din lume, au revenit in largul coastelor Spaniei ale Oceanului Atlantic dupa o absenta de peste 40 de ani, un fenomen ingrijorator potrivit expertilor, care se tem ca schimbarile climatice determina intoarcerea exemplarelor acestei specii in locul unde au fost…

- Sir Richard Branson, proprietarul companiei Virgin, a facut primul zbor in spațiu la bordul vehiculului pe care il dezvolta de 17 ani și s-a intors in siguranța pe Pamant. Zborul a durat aproximativ o ora, timp in care s-a inalțat 85 de kilometri de la sol. Omul de afaceri a fost insoțit in misiune…

- A fost o alarma falsa cu bomba, luni dimineata, langa un mall-ul din Deva. Echipele de intervenție au dechis valiza suspecta și au gasit doar bunuri de uz personal. Dupa interventia pirotehnistilor, valiza a fost deschisa in condiții de siguranța. “Valiza a fost deschisa fara a pune in pericol viața…

- UPDATE: Christian Eriksen a fost stabilizat și a ajuns la spital, anunța The Guardian. Momentele dramatice au avut loc cu doar 2 minute inainte de a se fluiera sfarșitul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, al doilea meci din cadrul Campionatului European de Fotbal. Jucatorul danez Christian…

- The French President, Emmanuel Macron has insisted he will continue to meet the public despite security fears after he was assaulted on a walkabout on Tuesday, according to The Guardian. Macron was speaking as an opinion poll suggested his popularity is increasing. The latest survey by Ifop showed…