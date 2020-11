Stiri pe aceeasi tema

- Fotograful nigerian Obinna Obioma și-a folosit creativitatea pentru a pune in valoare o punga de plastic iconica din Africa de Vest ca metoda de reflecție asupra migrației. Recunoscuta in intreaga lume, aceasta sacoșa de rafie a fost de multa vreme deosebit de populara pe piețele din Africa de Vest.…

- Comisia Europeana propune o procedura uniforma de testare COVID-19 pentru cei care calatoresc intr-un stat membru si un formular unificat de localizarea pasagerilor, a anuntat Comisarul European pentru Transporturi Adina Valean. "In intreg sectorul de transporturi, dar in special in cel…

- Incepand de astazi, 22 octombrie, calatorim muzical alaturi de ANDRA, Dony si Matteo pana in Barcelona! Melodia lansata de catre trei cei artisti ne duce cu gandul la celebrul oras, o incantare pentru ochi si suflet. Plaje insorite, un oraș cu arhitectura splendida și bulevarde pietonale largi; nu este…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca Romania ar putea beneficia de un vaccin impotriva Covid in primul trimestru al anului viitor, insa, pana atunci, romanii trebuie sa respecte regulile. "Comisia Europeana are in discutie, in acest moment, in evaluare si contractarea cu 6 firme producatoare.…

- SpaceX a lansat din nou racheta Falcon 9 in spațiu, de aceasta data de pe coasta de est a Statelor Unite, din Florida. Racheta a avut atașata și o camera de filmat care a surprins calatoria rachetei in spațiu și inapoi, dar și aterizarea verticala a acesteia.

- Designer-ul danez, Anouk Wipprecht lanseaza o rochie printata 3D.Materialul de baza al rochiei Pangolin este un naylon usor dar durabil. Rochia Pangolin este printata 3D si isi schimba forma si culoarea in functie de undele creierului. Daca esti calma, rochia se coloreaza intr-un mov subtil. Daca esti…

- Politehnica Timisoara a semnat astazi un protocol de colaborare cu FC Auto 1954 Timisoara, club de traditie din oras care-si desfasoara activitatea in cartierul Freidorf. Noul parteneriat are beneficii pentru ambele parti. In ceea ce priveste clubul din liga secunda, Politehnica va avea intaietate in…

- Ioan Neselean este candidatul PSD Gherla pentru funcția de primar al municipiului, la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Suntem intr-un an dificil, un an in care toate lucrurile pe care le cunoșteam, pe care eram convinși ca putem conta, s-au schimbat. Pandemia COVID-19 a reprezentat și reprezinta…