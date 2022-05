Balena ucigașă care rătăcește pe Sena de mai multe zile va fi eutanasiată Orca, denumita și balena ucigașa, care ratacește de mai multe zile pe fluviul Sena din Franța, va fi eutanasiata, au anunțat autoritațile franceze. O orca bolnava, care rataceste de mai multe zile in fluviul Sena din Franta, va fi eutanasiata dupa ce operatiunile de salvare, al caror obiectiv consta in ghidarea animalului inapoi in apele marii, au esuat, au precizat duminica autoritatile franceze, informeaza DPA. Orca, denumita denumita si „balena ucigasa”, este foarte slabita, se comporta haotic si este dezorientata, potrivit autoritatilor din departamentul Seine-Maritime din nordul Frantei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

