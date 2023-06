Stiri pe aceeasi tema

- Balena a fost vazuta pentru prima data in apele norvegiene. Pe atunci, beluga purta un ham de fabricație ruseasca și a fost poreclita Hvaldimir, intr-un joc de cuvinte al norvegienilor cu trimitere la prenumele lui Putin.Hvaldimir devenise o vedere obișnuita in portul norvegian Hammerfest. Era extrem…

- Joi, 1 iunie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca toți aliații NATO sunt de acord ca „Ucraina va deveni membru al alianței”, potrivit CNN . „Toți aliații sunt de acord ca ușa NATO este deschisa pentru noi membri”, a declarat Stoltenberg reporterilor inainte de o reuniune informala…

- O presupusa balena „spion” despre care se crede in general ca ar fi provenit de la o unitate militara rusa a fost reperata in largul coastelor Suediei. Se crede ca beluga, numita Hvaldimir de catre observatorii de balene, a fost echipata cu un ham de fabricație ruseasca care include suporturi pentru…

- Ample exercitii la care participa 150 de avioane de lupta din tari occidentale, printre care SUA, Regatul Unit si Franta, au inceput luni in Finlanda, Suedia si Norvegia, au anuntat fortele aeriene finlandeze.

- Italia se confrunta cu cele mai grave inundații din ultimii 100 de ani, un dezastru care poate avea repetiție in Europa, pe masura ce concentrațiile atmosferice de dioxid de carbon cresc, provovand mai des fenomenele extreme, relateaza The Guardian, care trece in revista calamitațile naturale de pe…

- Norvegia s-a suparat pe Suedia care nu a avertizat-o imediat in legatura cu prabusirea accidentala a unei rachete pe teritoriul sau, deși nu a provocat victime sau pagube, noteaza AFP, citata de Agerpres. Aparatul a fost lansat luni de la Centrul spatial Esrange din Kiruna, in nordul Suediei. Acesta…

- Rusia folosește `nave fantoma` pentru a gasi conducte de gaz și pentru a efectua misiuni de sabotaj cu explozibiliNavele se prezinta ca nave civile și au fost observate in largul Danemarcei, Norvegiei, Finlandei și Suediei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul…