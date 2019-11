Balena filmată jucându-se rugby în ocean. Hvaldimir, animal „spion” rus - video O balena alba a fost filmata zilele trecute in timp ce joaca rugby in ocean. In imaginile devenite virale pe rețelele de socializare se vede cum aceasta urmareste mingea cu privirea, apoi se scufunda si o returneaza barbatului ca jocul sa continue. Experții sugereaza ca balena ar putea fi Hvaldimir, un beluga mascul malnutrit, despre care se crede ca este un animal „spion” pierdut, antrenat de Marina Rusa. Hvaldimir a fost descoperit pentru prima data in aprilie 2019, cand se afla in apropierea nordului Norvegiei, cu un ham de atașat la corpul sau și o eticheta care spunea „Echipamentul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi jurnalisti indonezieni implicati intr-o mediere intre locuitori si un producator de ulei de palmier au fost gasiti morti dupa ce au suferit multiple rani in urma unui atac cu arma alba in apropierea unei plantatii din insula Sumatra, a anuntat politia, relateaza AFP potrivit Agerpres. Trupul…

- Romanii care recunosc Halloween-ul ca sarbatoare participa la evenimente organizate in acest sens, se costumeaza conform traditiei, cu costume infioratoare, sculpteaza dovleci si participa la petreceri organizate de multe restaurante si cluburi. Celebrarea Halloween-ului pe data de 31 octombrie …

- Planeta Uranus se va afla, in noaptea de luni spre marti, in partea opusa Soarelui vazuta de pe Pamant, in constelatia Berbecului ,fiind vizibila chiar și din Romania cu ajutorul unui telescop sau a unui binoclu obisnuit. In noaptea respectiva planeta va parea mai mare și va atinge punctul maxim de…

- In cursul zilei de ieri, minora in varsta de 15 ani, din Deva, care a plecat voluntar de la domiciliul pentru a se deplasa la o prietena din municipiul Ploiesti, a fost depistata de politisti intr-o comuna din județul Dambovita, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara. Ștefania Morena Tudorache a fost…

- Polițiștii au gasit noi fragmente osoase la liziera padurii de langa Caracal, in urma unui apel la 112. Este vorba despre locația in care au mai fost ridicate ramașițe umane, la indicațiile lui Gheorghe Dinca. Cercetarile vor fi declinate de la Poliția Olt catre DIICOT, iar probele vor fi trasmise la…

- Apropierea noului an universitar, dar si tendinta oraselor mari de a atrage tinerii din regiune, a dus, ultima perioada, la o crestere substantiala a chiriilor din Iasi. Expertii imobiliari evalueaza ca locuintele se inchiriaza cu preturi mai mari cu 10 – 15- mai mari fata de anul trecut, principalul…

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani și-a pierdut viața, duminica seara, in comuna Sohodol. A fost atacat de un berbec, in apropierea locuinței. Potrivit IPJ Alba, din primele date, barbatul se afla cu turma de oi in apropierea gospodariei. Revenim cu amanunte. Citește Un berbec a atacat mortal…

- Rusia face o demonstrație de forța și nu oriunde, ci chiar in gradina din spate a NATO. Flota Nordului a organizat manevre militare de amploare in apele internaționale, in apropierea Norvegiei.