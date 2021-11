Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplar de balena cu inotatoare, avand lungimea de 19 metri si greutatea de 15 tone, a esuat in portul orasului Calais din nordul Frantei, dupa ce a fost ranita, in urma unui fenomen rar constatat pe litoralul francez, au anuntat duminica dimineata jurnalistii de la AFP.

- O ampla actiune ce a vizat prevenirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul exploatarii, transportului, depozitarii si prelucrarii masei lemnoase s-a derulat in perioada 13 - 15 octombrie, in Valcea.

- Campionatul Mondial de lupte pe plaja de la Constanta s-a incheiat, insa ecourile inca nu-s trecute. Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, cel care indeplineste si functia de vicepreședinte UWW Europa, a adresat un mesaj de multumire echipei care a asigurat excelenta organizare…

- Dupa renumararea voturilor din Islanda, televiziunea de stat RUV a anunțat luni ca barbații iși mențin majoritatea cu 33 dintre cele 63 de mandate din viitorul Parlament, relateaza BBC și France24 . Statul nordic anunțase, dupa prima numarare a voturilor, ca femeile vor avea majoritatea, situația nemaintalnita…

- Uzinele auto Dacia și Ford au produs 286.000 de mașini în țara, cu aproape 40.000 mai mult decât în primele opt luni din 2020, arata datele ACAROM. Trei dintre modelele produse în România au fost luna trecuta în top 10 cele mai vândute mașini în Europa:…

- Balenele albastre, cele mai mari mamifere din lume, s-au întors în apele Oceanului Atlantic de-a lungul coastei Spaniei, dupa o absența de mai bine de 40 de ani, relateaza The Guardian. Prima a fost vazuta în dreptul coastei provinciei Galicia, nord-vestul Spaniei, în…