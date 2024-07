Stiri pe aceeasi tema

- Alarma in casa regala britanica pentru un posibil anunț iminent, scrie Marca . La cateva saptamani dupa reapariția lui Kate Middleton, o știre a aparut pe rețelele de socializare și ar putea insemna un anunț iminent din partea casei regale britanice. Potrivit jurnalistului Jose Moreno, jurnalist specializat…

- Prințul Louis, in varsta de 6 ani, a furat toate privirile sambata, 15 iunie, la evenimentul „Trooping the Colour”, primul la care a luat parte mama sa, printesa Kate, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu peste cinci luni, scrie libertatea.ro .

- Descoperire arheologica importanta pe un camp din Prahova, loc cunoscut cu milenii in urma drept un adevarat "camp al morților". Recent, arheologii au scos la lumina ramașițele a patru oameni, care au trait in Epoca Bronzului. Printre ei și un copil, in mormantul caruia s-au gasit doua inele de bucla…

- Regina Camilla a gazduit la Palatul Buckingham o receptie cu specific ecvestru in beneficiul unei organizatii de caritate, informeaza DPA. ???? Queen Camilla is hosting a reception to mark the anniversary of a charity dedicated to improving the lives of horses, donkeys and mules. Watch the latest pictures…

- Recent, la Chișinau s-au desfașurat concomitent doua expoziții ale cunoscutului grafician moldovean Alexei Colibneac, maestru emerit in arte, consacrate jubileului sau de 80 de ani. Vizitatorii vernisajului din incinta Bibliotecii Naționale a Moldovei au facut cunoștința cu minunatele gravuri și ilustrații…

- Regele Charles al III-lea se pregateste sa-si reia activitatile publice de martea viitoare, medicii sai considerand „foarte incurajatoare” evolutia starii sale de sanatate de la anuntarea diagnosticului de cancer, a anuntat vineri Palatul Buckingham. „Majestatea Sa Regele isi va relua curand activitatile…

- Vești de ultima ora despre starea Regelui Charles: Este foarte bolnav - Palatul Buckingham actualizeaza periodic planurile funerareIngrijorarile cu privire la Regele Charles sunt din ce in ce mai mari, deoarece se pare ca starea de sanatate a monarhului se deterioreaza treptat, scrie Mediafax.Potrivit…

- Numeroasele provocari cu care s-a confruntat recent Kate Middleton, inclusiv faptul ca boala sa a devenit un subiect de dezbatere naționala, au avut un impact semnificativ asupra sanatații sale mentale, scrie The Mirror. Prințesa se confrunta cu o stare de „anxietate intensa”, cauzata de o combinație…