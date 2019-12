Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant, duminica seara, in Piața Revoluției. Ion Ștefan, ministrul Lucrarilor Publice, a plans in momentul in care numele celor peste 1.100 de eroi ai Revoluției din 1989 au fost proiectate pe fațada Ministerului de Interne.Sute de oameni, dar și zeci de demnitari, printre care președintele…

- Mii de persoane au vizitat, duminica, fosta cladire a Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Roman, actualul sediu al Ministerului Afacerilor Interne, oamenii avand avea acces in spatii care nu au fost niciodata deschise publicului - precum arestul fostei Securitati, aflat in subsolul CC, sau…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a deschis publicului, duminica, pentru prima data in istoria postdecembrista, cladirea in care a functionat Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si in care se afla acum Ministerul Afacerilor Interne.

- Premiera dupa Revolutie. Pentru prima data in 30 de ani, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizeaza Ziua portilor deschise la Comitetul Central al PCR si in biroul lui Nicolae Ceausescu. „Va invitam sa reconstituim Drumul spre democratie si libertate din 22 Decembrie 1989. Va asteptam la ora 12:08…

- Fostul sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman (PCR), in care funcționeaza in prezent Ministerul de Interne, va putea fi vizitat duminica, 22 decembrie. Oamenii vor putea avea acces in spații care nu au fost deschise publicului „pentru a reconstitui drumul spre libertate din 21 decembrie…

- Gabriela Floare Nanus s-a urcat din nou, dupa 30 de ani, in balconul Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, acolo unde in zilele fierbinti ale lui decembrie '89 a descoperit ce inseamna libertatea.

- La implinirea a 30 de ani de la Revolutia Romana, Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud si Arhivele Nationale Bistrita-Nasaud organizeaza o expozitie foto-documentara dedicata acestui eveniment major din istoria noastra, luand ca reper cronologic vizita lui Nicolae Ceausescu in judetul Bistrița-Nasaud…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca majorarea cu 100 de lei a salariului minim starnește amintirile perioadei de istorica amintire in care și Nicolae Ceaușescu, disperat, anunța marirea salariilor cu 100 de lei.