Stiri pe aceeasi tema

- Moment emoționant, duminica seara, in Piața Revoluției. Ion Ștefan, ministrul Lucrarilor Publice, a plans in momentul in care numele celor peste 1.100 de eroi ai Revoluției din 1989 au fost proiectate pe fațada Ministerului de Interne.Sute de oameni, dar și zeci de demnitari, printre care președintele…

- Mii de persoane au vizitat duminica fosta cladire a Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Roman, actualul sediu al Ministerului Afacerilor Interne, oamenii avand avea acces in spatii care nu au fost niciodata deschise publicului - precum arestul fostei Securitati, aflat in subsolul CC, sau…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a deschis publicului, duminica, pentru prima data in istoria postdecembrista, cladirea in care a functionat Comitetul Central al Partidului Comunist Roman si in care se afla acum Ministerul Afacerilor Interne.

- Fostul sediu al Comitetului Central al PCR va putea fi vizitat astazi Foto: Arhiva. Fostul sediu al Comitetului Central al PCR va putea fi vizitat, pentru prima data în ultimii 30 de ani. Portile acestuia vor fi deschise publicului, astazi, de la ora 12:09, ora la care, în…

- Gabriela Floare Nanus s-a urcat din nou, dupa 30 de ani, in balconul Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, acolo unde in zilele fierbinti ale lui decembrie '89 a descoperit ce inseamna libertatea.

- "Tupeu de Petrov. La 87 de ani, ultimul partizan din Romania a fost dat in judecata de cel care l-a turnat la Securitate. Turnatorul cere daune cit pensia partizanului pe cinci ani ". Urmeaza un material semnat de istoricul Marius Oprea despre Nicolae Ciurica din Teregova-Banat, potrivit Mediafax.Au…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca majorarea cu 100 de lei a salariului minim starnește amintirile perioadei de istorica amintire in care și Nicolae Ceaușescu, disperat, anunța marirea salariilor cu 100 de lei.

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit, duminica noapte, in urma unui conflict in care ar fi fost implicate mai multe persoane, in Piata Constitutiei, informeaza Politia Capitalei. „In urma loviturilor, unul dintre barbati a decedat. Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii…