- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din 13 judete situate in Transilvania, Moldova si Dobrogea, valabila pana miercuri dimineata. Conform prognozei de specialitate, pana miercuri, la ora 7:00, se vor inregistra…

- Interesele lui Nicu Ceaușescu erau departe de dorințele parinților sai de a activa in cele mai inalte cercuri, “prințișorul” preferand distracțiile. Avea chiar un grup de prieteni, cu care petrecea de fiecare data cand avea ocazia. Cercul apropiat al acestuia a sesizat la Nicu agresivitatea limbajului,…

- Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) incepe marți 22 iunie 2021 și reprezinta modalitatea de evaluare externa sumativa a competențelor dobandite pe parcursul invațamantului gimnazial. Examenul se desfașoara intr-o singura sesiune. Atat candidații proveniți din invațamantul de…

- In restul tarii, temperaturile vor fi in crestere usoara, cerul va fi temporar noros si, pe arii restranse vor fi ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. In zona montana inalta, la altitudini de peste 1800 m, trecator, vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare.Vantul…

- Ziua mondiala a albinelor se sarbatoreste in fiecare an, la 20 mai, in scopul evidentierii importantei albinelor pentru umanitate si necesitatii protejarii acestora dar si a altor polenizatoare. Ziua a fost instituita de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in anul 2017, data aleasa…

- FUEGO, LA RADIO IAȘI, CU NOUTAȚI. UN OMAGIU ADUS REGRETATULUI SCRIITOR, ACADEMICIAN ȘI PATRIOT NICOLAE DABIJA. Chiar daca a fost pandemie, Paul Surugiu – Fuego, a creat și a cautat sa bucure publicul iubitor de arta, de frumos și..de ce nu?… de țara. Recent, FUEGO a finalizat 3 piese, realizate in …

- Carțile de identitate cu cip, cele care contin si date biometrice, vor fi obligatorii din august 2021. Noile buletine de identitate electronice vor contine amprentele titularului și pot fi folosite la diverse ghișee ale statului in locul altor documente. Conform Ministrului cercetarii, inovarii și digitalizarii…

- Romfilatelia marcheaza aniversarea celei mai vechi instituții romanești de invațamant superior prin emisiunea de marci poștale Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 160 de ani. Istoria invațamantului romanesc din Moldova inscrie intre filele ei cateva repere de referința: Colegiul de la Cotnari…