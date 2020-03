Balcanii se închid din cauza coronavirusului Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP.



Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii care au calatorit in China si in Iran, precum si in tari europene ca Italia, Spania si Franta, primele trei focare de Covid-19 din Europa, Germania sau Austria si Grecia.



Sarbii care vin din aceste tari trebuie sa se plaseze voluntar in carantina timp de doua saptamani.



