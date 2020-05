Comisia Europeana a reafirmat joi ca Uniunea Europeana sprijina fara echivoc perspectivele europene ale Balcanilor Occidentali, pozitie prezentata si cu ocazia recentului summit desfasurat sub egida presedintiei croate a Consiliului UE, indica un comunicat al executivului comunitar. Prevazuta initial a fi gazduita de Zagreb, reuniunea la nivel inalt desfasurata in sistem de videoconferinta a constituit si o ocazie de a demonstra solidaritatea UE fata de regiunea Balcanilor Occidentali, in conditiile pandemiei actuale de COVID-19. "Locul Balcanilor Occidentali este in UE. Nu exista nicio indoiala…