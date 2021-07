Cele trei țari, care se lupta sa se integreze in Uniunea Europeana, au convenit asupra proiectului „Open Balkan” care faciliteaza, pana in 2023, trecerea bunurilor și a persoanelor prin frontierele acestora. Ca o incalzire inainte de aderarea la Uniunea Europeana, Albania, Macedonia de Nord și Serbia au semnat trei acorduri care oficializeaza inființarea unei zone […] The post Balcani: un „mini-Schengen” intre Albania, Macedonia de Nord și Serbia first appeared on Ziarul National .