Bâlbe ale intervenției de la incendiul izbucnit la spitalul din Craiova: Pompierii au greșit adresa Intervenția pompierilor de la incendiul care a avut loc, luni seara, la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova a fost marcata de greșeli. Pompierii de la ISU Dolj au greșit in prima faza adresa la care trebuiau sa intervina. Pompierii de la ISU Dolj au mers inițial la spitalul de Pediatrie din Craiova, conform Digi24. Doua echipaje de pompieri au fost solicitate sa intervina la loc incendiului. Pompierii au greșit insa adresa. Ajunse la adresa greșita, cele doua echipaje au verificat zona si și-au dat seama de incurcatura, apoi au pornit semnalele acustice si au plecat spre incendiu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

