Stiri pe aceeasi tema

- Politistii caraseni au confiscat peste 300 de metri cubi de lemn de foc in urma unei actiuni care a durat nu mai putin de doua saptamani. “Lucratorii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Judetene…

- Polițiștii au depistat patru persoane in timp ce transportau pește pentru care nu au putut prezenta documente de proveniența. Au fost gasite și ridicate aproape 200 de kilograme de pește, plasa de tip monofilament, o barca pneumatica, vasle din aluminiu și o pompa. Totodata, a fost indisponibilizat…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doi barbați din Maroc și Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un autoturism de pe platforma unui vagon dintr-un tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 11.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante periculoase au efectuat, la data de 15 martie a.c., o perchezitie domiciliara autorizata, la locuinta unui barbat de 63 ani, din comuna Gohor, banuit de comiterea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Cu ocazia…

- Politistii calaraseni au organizat joi, 22 februarie, mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea activitatilor comerciale ilicite cu marfuri provenite din import sau achizitii intracomunitare si respectarea normelor legale de comert de catre societatile comerciale.

- Circulatia tramvaielor este blocata pe ambele sensuri intre strada Zetari - Prelungirea Ferentari, din cauza unui accident rutier, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Citeste si: Procurorul general, demers INEDIT: Lazar a facut PORTRETUL-ROBOT al suspectilor de abuz in serviciuAccidentul…

- Avand in vedere sesizarea transmisa prin e mail catre DGPL de catre un cetatean in data de 22.01.2018, prin care era semnalat faptul ca in municipiul Constanta, zona Inel 2 a fost amplasat un pilon care blocheaza accesul pe un loc de parcare marcat corespunzator si destinat persoanelor cu dizabilitati…

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unei fetite de 5 ani batuta si tinuta legata de mama si bunica. Ambele femei au fost plasate de procurori sub control judiciar, iar fetita si ceilalti 3 frati minori au fost plasati in grija unui asistent maternal.