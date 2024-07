Stiri pe aceeasi tema

- Membrii sindicatului amenința ca nu vor pazi secțiile de votare la alegerile din 9 iunie daca nu li se maresc și lor salariile. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) susține ca Ordonanța prin care Guvernul vrea sa majoreze salariile anul acesta pentru mai multe categorii…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Sunt disponibile 4.936 de locuri de rezervisti voluntari…

- MApN organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare a rezervistilor voluntari. Sunt 4936 de locuri disponibile la nivel national. Ministerul Apararii Nationale organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa devina rezerviști voluntari in Armata Romaniei. „Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 20 mai – 27 iunie, o noua campanie de recrutare…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a publicat, miercuri, in transparenta decizionala, proiectul de Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, potrivit Agerpres.

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 21 mai, de la ora 14, intr-o ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte de hotarare: 1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Nr. 48 din 28 martie 2024. 2. Proiect de hotarare privind…

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica Planul Urbanistic de Detaliu conform regulament aprobat prin HCLM nr.189 2010 pentru amplasamentul situat in municipiul Constanta, bulevardul Mamaia nr.151 153 PUD ul detalieaza reglementarile urbanistice aprobate prin PUZ HCL nr. 189 2010 cu respectarea…

- Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistrița, este inculpata intr-un nou dosar penal, pentru abuz in funcție in forma continuata. Dosarul a fost intocmit in vara anului trecut, in urma plangerilor depuse de doua familii din municipiu, iar dupa efectuarea cercetarii IN REM, pe fapta, la finele lunii…