Stiri pe aceeasi tema

- ”Karcher, lider mondial in tehnologia de curatare, a inaugurat noul sau sediu din Bucuresti, in urma unei investitii de 11,5 milioane de euro a grupului german in Romania. Noul sediu se afla in Pipera, Voluntari, are 5 nivele si acopera o suprafata de 7.300 mp”, anunta compania. Deschiderea noului sediu…

- Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a decis sa-i rasplateasca pe jucatorii lui Dan Petrescu pentru accederea in grupele Conference League. Dupa 0-0 in Slovenia, CFR și-a adjudecat calificarea in grupele Conference, 1-0 cu Maribor in Gruia. Chiar daca a ratat și in acest an grupele Champions League…

- Atacantul Gabriel Debeljuh (25 de ani) se afla intr-o situație complicata la CFR Cluj, dupa ce a fost diagnosticat cu o ruptura de ligamente, dupa accidentarea din meciul cu Șahtior Soligorsk. Sursele GSP.RO susțin ca ardelenii refuza sa-i plateasca operația și recuperarea pana nu iși prelungește contractul!…

- Conducerea Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș a demarat, in data de 25 iulie 2022, o licitație estimata la valoarea de 74.526.404 de lei (aproximativ 15,2 milioane de euro), fara TVA, pentru proiectarea și execuția lucrarilor pentru obiectivul "Modernizarea Aeroportului "Transilvania"…

- Transformarea lotului campioanei CFR Cluj in aceasta vara a produs o economie substanțiala in privința banilor pe care clubul condus de Nelu Varga ii va cheltui pe contractele fotbaliștilor: de la 560.000 de euro net pe luna la 375.000 de euro. CFR incepe astazi drumul european, la finalul caruia spera…

- Constructorul american de automobile anunța ca acordul prin care Ford Otosan preia proprietatea uzinei din Banie a fost finalizat cu succes. Așadar, Ford a transferat proprietatea fabricii pe care a are la Craiova catre Ford Otosan. Totodata, noul proprietar al uzinei anunța o investiție de 490 de milioane…

- Agentia de Dezvoltare Locala Oradea a anuntat marti cea mai mare investitie in oras prin societatea Andreas STIHL Power Tools SRL, companie subsidiara a holdingului Andreas STIHL AG&Co. KG. din Germania, care intentioneaza sa construiasca in Oradea, in Parcul Industrial Eurobusiness I, din str.…

- Compania care a semnat contractul cu Primaria Negru Voda este CSP Proiect Line din Cluj, atribuirea facandu se prin procedura simplificata. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Primaria Negru Voda a atribuit contractul privind realizarea obiectivului "Construire centru multifunctional…