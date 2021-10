Academicianului dr. Constantin Balaceanu-Stolnici face un apel catre populație sa se vaccineze pentru ca aceasta este singura cale de starpire a virusului. „Vaccinul este un stimulator al fabricii de medicamente pe care noi o avem in organism – sistemul imunitar”, spune academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici. Academicianul transmite ca știe ca toți traim vremuri grele, suntem apasați de aceasta pandemie, care este infricoșatoare prin efectele pe care le are. „Sigur ca lumea este speriata. Eu am mai intalnit astfel de… nu chiar pandemii planetare atat de dezvoltate, fiindca relațiile și circulația…