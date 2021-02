Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA a transmis ca fermierii isi vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE zone de interes ecologic si toate informatiile din cerere, prin accesarea aplicatiei IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA Online accesibil…

- Din acest an, cetațenii comunei Bradu iși pot plati sumele datorate catre bugetul local (taxele şi impozitele, amenzile) și online, prin intermediul platformei “ghiseul.ro”. Acest lucru este posibil in urma parteneriatului pe care Consiliul Județean Argeș și ARA Software Group il au cu Primaria Bradu.…

- RESITA – Municipalitatea resiteana titreaza ca a facut „inca un pas pentru digitalizarea modalitaților de plata“, pe o retea de socializare. Asta pentru ca incepand de acum plata locului de parcare se poate face și online! Este necesara completarea unui formular, care trebuie trimis impreuna cu doua…

- Primaria Municipiului Arad prin Direcția Venituri anunța ca incepand de vineri, 8 ianuarie, se pot achita online taxele si impozitele locale aferente anului 2021. The post La Arad, taxele si impozitele locale pe 2021 se pot plati online appeared first on Renasterea banateana .

- Sistemul bancar din Romania implementeaza noile protocoale de securizare a platilor electronice, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021, sporind astfel protectia si confidentialitatea datelor financiare ale consumatorilor care efectueaza tranzactii online cu cardul pe site-uri din spatiul…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) permite plata prin intermediul site-ului a contravalorii pentru permisul de conducere, certificatul de inmatriculare si a autorizatiei de circulatie provizorie.Potrivit unui comunicat de presa al DRPCIV plata se poate efectua…