- Noi acuzatii fara precedent la adresa autoritatilor din Suceava. Deputatul Alexandru Baisanu sustine ca sunt zeci de morti neraportati pe lista celor confirmati cu noul coronavirus. 184 de decese ar fi, in fapt, la Suceava, dar in raportarea oficila sunt trecuti doar 96. In plus, deputatul spune ca…

- Un pacient roman cu HIV ar fi fost diagnosticat si cu COVID-19 la Iasi. Ulterior, conducerea Spitalului de Boli Infectioase Iasi a revenit cu un comunicat prin care a infirmat informatia initiala.

- Un nou caz COVID-19, al treilea, a fost confirmat in satul Racovita, din comuna vasluiana Garceni, acolo unde membrii unui cult religios au organizat adunari confesionale incalcand interdictiile impuse de autoritati. Cel de-al treilea pacient este chiar fiul femeii care coordona activitatea cultului…

- Spitalul de Pediatrie din Pitești, pregatit sa primeasca pacienți suspecți sau infectați cu coronavirus. Directorul medical al Spitalului de Pediatrie Pitești, Adina Enescu, susține ca unitatea spitaliceasca este pregatita sa primeasca pacienți suspecți de infectare sau infectați cu virusul COVID-19.…

- Cadre medicale de la Institutul Inimii - Spitalul ”Prof. CC Iliescu” reclama ca deși sunt contacți al unei colegei pozitive, deja internata la Balș, iar unii dintre ei au deja simptome, nu vine nimeni sa-i testeze.”Avem un doctor internat de joi seara la Balș cu COVID-19, cu care mulți dintre noi am…

- "Vesti pozitive.Am zis ca fac si am facut! Aparatul de testare, care o sa faca 450 teste pe zi, momentan se fac DOAR 50 de teste pe toata zona Moldovei, a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase. Fara ajutorul vostru, al tuturor, acest lucru nu ar fi fost posibil! Asa ca primul lucru pe care-l fac, este…

- Ziarul Unirea NU exista niciun caz de COVID-19 confirmat pe raza județului Alba: Cate persoane sunt in carantina sau izolate Vineri seara, in județul Alba NU exista niciun caz de COVID-19 confirmat. 31 de persoane sunt in carantina și 183 izolate la domiciliu. La sediul ISU Alba este activat Centrul…

- Barbatul de 71 de ani in cazul caruia testele au aratat ca este infectat cu noul coronavirus a fost transportat miercuri seara la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, anunța MEDIAFAX.Barbatul a fost transportat de la Spitalul Județean Suceava cu o autospeciala de transport victime multiple,…