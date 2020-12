Bain Capital Credit a cumpărat un portofoliu de credite neperformante de la Banca Națională a Greciei Banca Naționala a Greciei (NBG) a vandut un portofoliu de credite corporative neperformante și sub-performante (NPE) din Romania catre Bain Capital Credit, o companie globala de investiții. Valoarea contabila a creditelor este de 174 milioane euro, cu o valoare a garanțiilor alocate de 102 milioane euro. Implementata in contextul strategiei de reducere a NPE a NBG in conformitate cu Obiectivele Operaționale prezentate Mecanismului Unic de Supraveghere, tranzacția este una dintre cele mai mari vanzari recente de credite neperformante (NPLs) corporative de pe piața romaneasca. Tranzacția se aliniaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, și recomanda retragerea acestora de la vanzare, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit Agerpres."Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Comisia Europeana a acuzat, marți, compania americana Amazon ca a abuzat ilegal de poziția sa dominanta pe piețele online din Germania și din Franța, cele mai mari piețe ale sale din Uniunea Europeana, conform CNN.Comisia a demarat o ancheta pentru practici anticoncurențiale care vizeaza platforma Amazon,…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES. Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie,…

- Romania are al doilea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, arata ultimele date ale Oil Bulletin, publicatie a Comisiei Europene, analizate de Agerpres . Astfel, incepand cu data de 19 octombrie, benzina costa in Romania 0,934 euro pe litru in medie, in timp ce…

- Fuziunea dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si grupul francez PSA va fi aprobata de autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana. Asta dupa ce producatorii auto s-au angajat sa indeplineasca dubla provocare cu care se confrunta industria: finantarea vehiculelor prietenoase cu mediul…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana vor aproba fuziunea dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si grupul francez PSA, dupa ce producatorii auto s-au angajat sa indeplineasca dubla provocare cu care se confrunta industria: finantarea vehiculelor prietenoase cu mediul si pandemia…

- Misiune umanitara derulata in sprijinul Cehiei.Astazi, 23 octombrie, 30 de ventilatoare de terapie intensiva achizitionate prin programul RescUE de catre Uniunea Europeana au plecat catre Praga, Cehia, in sprijinul medicilor care intervin in lupta impotriva pandemiei generata de Covid 19.Misiunea este…

- Pe 24 septembrie 2020, reprezentanții InfoCons au participat la intalnirea de lansare a proiectului ”Empowering Consumer Organizations: towards a armonizat come armonizat comaking dual quality in food products" (ECO). Organizațiile partenere implicate, in acest ambițios proiect, sunt : - Coordonator: …