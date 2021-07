A treia seara consecutiv in care baimarenii, in ciuda caniculei, se afla in fata palatului de Justitie din Baia Mare si aprind candele in in memoria Denisei, una dintre victimele infioratorului accident produs sambata seara in statia de autobuz de la mall-ul din Baia Mare si care s-a stins pe patul de spital. Dar cei […] Source