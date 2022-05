Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa-amiaza, de la ora 15.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Ramnicu Valcea, joc din cadrul etapei a 23-a din Liga Florilor MOL. Partida va fi transmisa in direct la TVR 1, dar va așteptam la sala in numar cat mai mare pentru a […] Source

- Marți, 3 mai, de la ora 18.00, sala sporturilor “Traian” din Ramnicu Valcea va fi gazda partidei dintre SCM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Este un joc eliminatoriu, iar echipa ce se va impune va merge in Final Four.…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare (foto) o va avea, sambata, 30 aprilie, ca adversara, in deplasare, pe gruparea suedeza Alingsas HK, in manșa secunda a semifinalelor European Cup. In meciul tur, baimarenii s-au impus la o diferența de 6 goluri, scor 34-28. In cealalta semifinala, care…

- Partida retur dintre Alingsas HK și CS Minaur Baia Mare va avea loc sambata, 30 aprilie, de la ora 18.00 (ora locala) – in direct la Digi 4, in Estrad Alingsas, o sala cu o capacitate de 2.800 de locuri. Meciul va fi arbitrat de slovenii Ozren Backovic și Mirko Palackovic, in timp ce delegat […] Source

- CS Minaur Baia Mare lupta pentru calificarea in finala EHF European Cup la handbal masculin. Semifinalele sunt prevazute tur-retur, iar baimarenii evoleaza impotriva formației suedeze Alingsas HK. Primul meci a avut loc sambata, 23 aprilie, in Sala Sporturilor „Lascar Pana" din Baia Mare, unde maramureșenii…

- CS Minaur Baia Mare intalnește sambata, 23 aprilie, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta, echipa suedeza Alingsas HK, in prima manșa a a semifinalei EHF European Cup. Partida va fi transmisa in direct de ZiarMM, pe pagina de Youtube . Returul va avea loc sambata, 30 aprilie, incepand cu ora locala 18.00,…

- Sambata, 23 aprilie, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Alingsas HK (Suedia), prima manșa a semifinalei EHF European Cup. Partida va fi arbitrata de Emil Aghakishi și Ernest Aghakishi (Azerbaidjan), in timp ce delegat al federației…

- Minaur s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European Cup pentru al doilea an consecutiv. Astazi, la tragerea la sorți efectuata la Viena, ne-am cunoscut și viitoarea adversara, HC Victor (Rusia), primul meci fiind programat in deplasare. Sferturile de finala vor avea loc pe 26 martie și 2 aprilie.…