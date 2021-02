Băimărenii de la Minaur vor juca în sferturi cu ciprioţii de la Famagusta Handbalistii de la CS Minaur si-au aflat adversarii din sferturile de finala ale EHF European Cup. Numele adversarei echipei baimarene este Sabbianco Anorthosis Famagusta din Cipru. Maramuresenii vor juca impotriva unei echipe care s-a calificat in sferturi la primul lor sezon european in 22 de ani de existenta. Baimarenii au jucat in 16-imile de finala cu o alta echipa din Cipru, Parnassos Strovolou, pe care au invins-i de doua ori chiar pe terenul acesteia (28-25 si 29-24), apoi a trecut im optimile de finala de Donbas Mariupol (Ucraina) cu 24-23 si 34-26 – jocuri in Baia Mare. Anorthosis s-a… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur a fost prima extrasa din urna la tragerea la sorți a sferturilor de finala ale EHF European Cup, astfel ca n-am avut emoții prea mult timp. Imediat a venit și numele adversarei echipei noastre, Sabbianco Anorthosis Famagusta din Cipru. Vom juca impotriva unei…

- ​Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare va întâlni formatia cipriota Sabbianco Anorthosis Famagusta, în sferturile de finala ale EHF European Cup, conform tragerii la sorti de marti, de la Viena.Prima mansa va avea loc la 20/21 martie, iar returul la 27/28 martie.Daca…

- Se cunosc numele tuturor celor opt echipe care au obținut calificarea in sferturile de finala ale EHF European Cup, printre acestea numarandu-se și echipa masculina a CS Minaur Baia Mare, care a intrecut in dubla manșa, pe teren propriu, echipa ucraineana Donbas Mariupol, cu 24-23 și 34-26. Tragerea…

- ”Tigrii” bucureșteni au invins cu 28-23 la București pe AEK Atena, dar au cedat in Grecia cu 23-29. Grecii au dat golul calificarii in ultimele secunde Minaur Baia Mare s-a calificat in "sferturile" EHF European Cup, a treia competiție europeana, dupa ce a trecut printr-o dubla victorie de echipa ucrainiana…

- Echipa CSM Bucuresti va întâlni AEK Atena, iar Minaur Baia Mare va juca împotriva formatiei ucrainene Donbas, în optimile de finala ale EHF European Cup la handbal masculin, s-a stabilit în urma tragerii la sortui care a avut loc marti, la Viena.CSM Bucuresti va avea…

