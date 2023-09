Stiri pe aceeasi tema

- Un incident teribil a avut loc intr-o școala din Hrip, unde o invațatoare in varsta de 60 de ani a fost agresata in unitații educaționale. Potrivit declarațiilor martorilor, mama vitrega a unui elev ar fi lovit-o pe invațatoare cu pumnii și palmele in mai multe randuri. Polițiștii din Satu Mare au deschis…

- In noaptea de 16 spre 17 septembrie, la ora 02.27, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un barbat, prin S.N.U.A.U.112, despre faptul ca este amenințat pe strada Luminișului din municipiu. La fața locului, polițiștii au identificat barbatul, de 36 de ani, care ar fi fost urmarit și amenințat…

- Luni, 21 august, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un eveniment rutier, produs pe strada Narciselor. Polițiștii au stabilit faptul ca o femeie de 70 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, a condus dinspre strada Victoriei si ajunsa la intersecția cu strada George Enescu a intrat…

- Joi, 10 august, la ora 20.44, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o tanara de 21 de ani din Coltau, despre faptul ca ar fi fost agresata fizic de concubinul ei de 27 de ani. Barbatul a fost condus la sediul poliției Baia Mare, iar polițiștii au emis pe […] Source

- Sala Sporturilor „Lascar Pana” va gazdui o noua editie a evenimentului Cupa Minerul, competiție dedicata atat iubitorilor de fotbal, cat și fotbaliștilor profesioniști din Baia Mare și din toata țara. Spectacolul sportiv se va desfasura in perioada 27-29 decembrie. Accesul spectatorilor se va face pe…

- Luni, 24 iulie, la ora 09.19, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre faptul ca pe D.N.1C, in localitatea Satulung, s-a produs un accident rutier soldat cu victima. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre Baia Mare inspre Dej, de catre un barbat de…

- Miercuri, 19 iulie, la ora 18.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de catre o tanara, de 20 de ani, despre faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 14.30, a fost abordata de fostul concubin, de 36 de ani, care, in urma unor discuții in contradictoriu, a agresat-o fizic. In cauza, polițiștii…

- La data de 8 iulie a.c., la ora 07.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din Campulung la Tisa, despre faptul ca, in timp ce se afla intr-o stație de autobuz, a fost agresata fizic. La fața locului, polițiștii au identificat persoana vatamata și persoana…