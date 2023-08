Stiri pe aceeasi tema

- Un baimarean de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea de infracțiuni la regimul circulației. Acesta, la data de 15 august a.c., a condus un autoturism pe strada Imașului din Baia Mare, avand direcția de deplasare catre strada Lunci, iar la un moment dat, a ieșit in afara parții…

- Patru barbați au fost identificați de polițiștii maramureșeni in timp ce conduceau autoturisme sub influența bauturilor alcoolice ori fara sa dețina permis de conducere Baia Mare – Azi noapte, la ora 01,28, polițiștii au oprit pentru control o autoutilitara aflata in trafic pe bulevardul Republicii…

- In perioada 28-29 iulie, polițiștii din Baia Mare, Sighetu Marmației, Șomcuta Mare și Suciu de Sus au oprit pentru control autoturisme conduse de cinci maramureșeni cu varste cuprinse intre 19 și 56 de ani. Doi dintre aceștia au condus cu alcoolemii de 0,77 și 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- Un baimarean de 48 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fiind oprit ieri dimineața, de polițiștii rutieri baimareni, pe strada Mihai Eminescu din municipiu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, barbatul nu deține permis de conducere…

- Botoșanean REȚINUT pentru conducere fara permis și refuz de prelevare de mostre biologice de sange Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani- Biroul Rutier au emis la data de 9 iulie 2023 ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 44 de ani, din municipiul Botoșani.…

- Doi tineri de 21 de ani din Baia Mare și Cavnic au fost depistați in trafic aseara și azi-noapte de catre polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier circuland la volanul unor autoturisme pe strada Teiului și Progresului din Baia Mare, fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie…

- Azi-noapte, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au depistat in trafic doi tineri in varsta de 18 și 24 de ani din Baia Mare și Baia Sprie, aflați la volanul unor autorusime pe strazile Valea Roșie și Lunci, unul aflat sub influența bauturilor alcoolice, iar altul fara a deține permis de conducere.…