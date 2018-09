Băile Valea Stelii – Băicoi rămân deschise şi în septembrie In aceasta vara, sute de turisti au venit, zilnic, la baile din Valea Stelii, din Baicoi, zona renumita pentru namolul bogat in sulf si bazinul cu apa sarata. Baile din Valea Stelii, aflate in administrarea Primariei, se aglomereaza inca de dimineata. Turistii platesc 15 lei intrarea si pot sta toata ziua. Tratamentul incepe la primul […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

