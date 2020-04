Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul scazut de vitamina D din organism poate face oamenii mai vulnerabili in fata COVID-19, potrivit, unui cercetator de la Institutul medical Berghfer, din Brisbane. Expertul spune ca 10 minute de soare pe zi pot contribui la reducerea riscului de infectie cu noul coronavirus.

- Reducerea rezervelor minime obligatorii in valuta ale bancilor comerciale dar și intervențiile dese in piața ale BNR au asigurat leului o evoluție mai calma fața de euro, in comparație cu alte monede din regiune care au cunoscut o depreciere abrupta de la inceputul crizei sociale și economice datorata…

- Avand in vedere evolutia pandemiei cu COVID – 19 la nivelul Romaniei, precum si masurile restrictive de circulatie a persoanelor si bunurilor dispuse de Guvernul Romaniei ca urmare a instituirii starii de urgenta, consideram necesara implementarea si la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul inregistrate…

- Un barbat de peste 60 de ani, din comuna Tisau va ajunge miercuri seara la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, dupa ce astazi a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Se pare ca barbatul nu prezinta simptomatologie specifica. El ar fi fost testat in cadrul unei anchete epidemiologice dupa…

- Reprezentantii Complexului Energetic Oltenia (CEO) au intreprins mai multe masuri de protectie a salariatilor, pentru reducerea la minimum a riscului de contaminare cu COVID-19, fiind asigurata continuitatea operationala si de productie a companiei, potrivit unui comunicat de presa postat, luni,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentara(ANSVSA) a elaborat si transmis catre Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor(DSVSA) judetene, instructiuni care detaliaza recomandarile privind aplicarea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului…

- Avand in vedere evolutia pandemiei cu COVID – 19 la nivelul Romaniei, precum si masurile restrictive de circulatie a persoanelor si bunurilor dispuse de Guvernul Romaniei ca urmare a instituirii starii de urgenta, consideram necesara implementarea si la nivelul unitatilor de vanzare cu amanuntul inregistrate…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba asigurarea unei mese zilnice categoriilor defavorizate expuse riscului de infectare cu COVID-19."Se aproba de derularea Proiectului-Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de…