Băile Sărate din Ocna Mureș, pe locul 10 în TOPUL celor mai bine cotate ștranduri și Aqua-Park-uri din România Baile Sarate Ocna Mureș și-au deschis porțile anul trecut, devenind cea mai recenta și moderna investiție publica in domeniul balnear din Romania. Cu o suprafața totala de 6400 de metri patrați, baza de tratament include facilitați precum trei bazine interioare și trei exterioare, cu apa sarata și apa dulce. Potrivit unui clasament realizat de […] The post Baile Sarate din Ocna Mureș, pe locul 10 in TOPUL celor mai bine cotate ștranduri și Aqua-Park-uri din Romania first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures . Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

