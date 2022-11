Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe hoteluri de capacitate mare din Romania au ajuns sa fie scoase la vanzare din cauza facturilor mari la energie. Acestea nu mai sunt profitabile pentru proprietari in aceasta perioada, asta pentru ca nota de plata ajunge pentru energie ajunge la sume astronomice. Unitațile de cazare din zonele…

- Comercianții spun ca, daca prețurile la energie electrica vor continua sa se mențina la fel de mari, vor fi nevoiți sa creasca prețurile produselor cu 15% inca.Toata aceasta situație mai vine și in contextul in care prin noua ordonanța de urgența marile lanțuri de magazine de la noi din țara nu mai…

- Un barbat din Australia a divorțat de soția sa, dupa ce au avut un conflict din cauza facturilor mari la energie. Femeia il astepta acasa cu lumina aprinsa, iar asta il infuria pe australian.

- OFICIAL| Elevii NU vor sta acasa la iarna: Școlile nu se vor inchide din cauza facturilor la energie, anunța Sorin Cimpeanu OFICIAL| Elevii NU vor sta acasa la iarna: Școlile nu se vor inchide din cauza facturilor la energie, anunța Sorin Cimpeanu Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a convocat toți inspectorii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca „vor fi asigurate condiții de funcționare a școlilor in perioada sezonului rece” și ca elevii nu vor avea de suferit. Subiectul a ajuns in atenția publicului dupa ce autoritațile locale din anumite regiuni au propus sa treaca cursurile in regim online periodic,…

- Lidl Romania a decis sa isi reduca programul de functionare incepand de luni, 26 septembrie, din cauza facturilor mari la electricitate. Lidl devine astfel primul retailer de pe piata care anunta ca va inchide magazinele mai devreme pentru a face economii. Programul se modifica cu 2 ore. Magazinele…

- In criza energiei electrice, hipermarket-urile din Romania iau primele masuri. Lidl este primul supermarket din țara noastra care a anunțat faptul ca magazinele vor fi inchise mult mai devreme decat in mod normal. Mai mult decat atat, și Kaufland, Ikea, dar și Lidl au luat masura de a inchide parcurile…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat acțiuni de control in urma creșterii numarului de reclamații legate de modul de calculare a facturilor la energie electrica, precizand ca sunt analizate cu atenție toate documentele necesare pentru a se putea stabili daca sesizarile…