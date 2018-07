Stiri pe aceeasi tema

- Copiii salvati din pestera groazei din Thailanda dau dovada, din nou, de un caracter exemplar. Ei si antrenorul lor au omagiat personalitatea scafandrului care a murit pe 6 iulie, in timpul operatiunii de salvare.

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal care au fost salvati intr-un mod aproape miraculos dintr-o pestera inundata din nordul Thailandei vor trebui sa treaca peste aceasta trauma, insa drumul lor spre normalitate va fi lung si dificil, afirma jurnalistii de la AFP. Copiii au fost separati…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018. "Nu pot merge, ei trebuie sa ramana la spital. Probabil ca vor urmari finala la televizor", a declarat Thongchai Lertwilairatanapong, un responsabil din Ministerul Sanatatii din Thailanda. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocati…

- Antrenorul de fotbal care și-a adus elevii in peștera inundata din nordul Thailandei a provocat discuții aprinse pe internet. In timp ce unii il lauda pentru ca a reușit sa mențina copiii intr-o condiție psihica buna, alții il acuza pentru ca i-a luat dupa el in peștera. Ekapol Chantawong, in varsta…

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA. Intr-o transmisiune a postului local Thai PBS pot fi vazute ambulante si…

- Cei 12 copii, cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani, care sunt captivi de 10 zile intr-o peștera inundata din Thailanda , alaturi de antrenorul lor de fotbal, au fost gasiți vii, insa nu pot fi școși in siguranța momentan, ceea ce starnește ingrijorarea autoritaților. Totuși, salvatorii iau in calcul…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.