- Parchetul European (EPPO) din Iași (Romania) a formulat acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci societați pentru frauda agravata in domeniul subvențiilor și spalare de bani, in urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții…

- Parchetul European (EPPO) din Iași, condus la nivel european de Laura Codurța Kovesi, a introdus acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci companii pentru frauda „agravata” de subvenții și spalare de bani, in urma unei anchete asupra unui proiect informatic IT, cu un prejudiciu estimat la 1…

- Procurorii Uniunii Europene responsabili cu investigarea infracțiunilor financiare grave desfașoara o ancheta asupra fostului președinte al Bancii Europene de Investiții. Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca investigheaza „doua persoane suspectate de corupție, abuz…

- Parchetul European investigheaza proiectul de modernizare a infrastructurii de apa din județul Hunedoara. In urma unei anchete conduse de procurorii Parchetului European, care vizeaza presupuse fraude cu fonduri europene, au avut loc șase percheziții in județul Hunedoara, desfașurate de procurori din…

- Un oligarh ucrainean care a caștigat o licitație pentru un port pe Dunare a ajuns in atenția autoritaților. Este vorba, mai exact, de Vitalii Kropaciov, patronul de la Ukrdoninvest care a fost reținut recent sub acuzația de frauda. Acesta ar fi provocat statului ucrainean, prin frauda, o paguba de…

- Ancheta desfașurata de Parchetul European (EPPO) in legatura cu o frauda de 8 milioane de euro din fonduri europene pentru achiziționarea de echipamente medicale in timpul pandemiei Covid-19 scoate la iveala o problema grava ce necesita atenție și acțiune imediata. In urma perchezițiilor efectuate in…

- Polițiștii și jandarmii au descins joi, 25 aprilie 2024, la Primaria Gropeni din județul Braila, in cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul European. Procurorii suspecteaza o frauda uriașa din bani europeni, iar principalii suspecți sunt primarul din Gropeni și membrii familiei sale.

- Parchetul European (EPPO) condus de Kovesi a ajuns la Gropeni, in Braila, unde a luat la bani marunți un funcționar public vizat intr-o ancheta cu prejudiciu de 560.000 de euro, bani europeni care au fost folosiți pentru achiziționarea catorva sute de hectare de teren agricol. Parchetul European efectueaza,…