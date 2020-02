Stiri pe aceeasi tema

- Se stie ziua si ora de disputare a unuia dintre cele mai asteptate meciuri ale inceputului de an in vestul tarii. Partida de Liga a II-a dintre ASU Politehnica si Rapid Bucuresti se joaca duminica, de la ora 11.30, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Un cadou de 1 martie pentru microbisti. Informatia a…

- A sasea clasata a Ligii 2 a facut sase transferuri in aceasta iarna. Mutarile dau sperante fanilor viola „la mai mult” decat simpla supravietuire in esalon. Printre cele mai importante nume sosite la ASU Politehnica se numara jucatori care cu putin timp in urma evoluau cu succes in elita, Sergiu Popovici…

- „Baietii in ghete” si-au continuate seria jocurilor de pregatire cu adversari din zona. Azi, pe „Stiinta”, a fost 2-0 pentru ASU Politehnica in duelul cu CSC Dumbravita. Ambele reusite au fost marcate de Mircea Axente. Altfel, alb-violetii au un nume nou in pregatiri – e vorba de fundasul stanga Alin…

- La reunirea de azi a „Baietilor in ghete” se va afla si cel putin un nou junior. Pe langa cele trei mutari anuntate, ASU Politehnica l-a luat si pe Nicolae Sofran, un tanar jucator de banda remarcat la CSC Ghiroda. La randul ei, formatia timiseana din Liga a III-a a inregimentat jucatori de la alb-violeti…

- „Baietii in ghete” au intrat in vacanta cu un moral bun dupa parcursul peste asteptari de la finele toamnei. ASU Politehnica nu sta grozav din punct de vedere financiar, dar a inceput sa lucreze la planurile „hibernale”. Antrenorul Octavian Benga va suna mai repede adunarea pentru elevii sai in ianuarie…

- SCM Timisoara a ajuns la trei victorii la rand in LNB dupa ce a trecut in aceasta seara de CSA Steaua. „Leii din Banat” s-au impus cu 84-79 la capatul unui meci foarte echilibrat, decis practic la actiunile din ultimul minut. E a doua victorie in doua zile pentru trupele alb-violete in fata reprezentantei…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…