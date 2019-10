Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-a jignit in repetate randuri pe Florin Talpan, iar juristul clubului din Ghencea l-a dat in judecata pe patronul lui FCSB. In 2018, Talpan a castigat procesul, iar Becali a fost obligat sa plateasca 30.000 de euro. La data incheierii proceului, conform declaratiei sale de avere…

- Ucraina a deschis o ancheta cu privire la un abuz de putere impotriva lui Iuri Lutenko, un fost procuror general citat in scandalul ucrainean care l-a aruncat in haos pe presedintele american Donald Trump, amenintat cu destituirea, relateaza AFP.

- A ieșit la iveala motivul pentru care Federația Romana de Fotbal, organizatoarea Cupei Romaniei, nu a admis contestația depusa de campioana țarii dupa infrangerea din 16-imile Cupei Romaniei de pe Stadionul Municipal.

- La 64 de ani, candidatul Viorel Catarama, cunoscut om de afaceri, cu o avere impresionanta vezi declaratia de avere aici , s a decis sa isi incerce norocul si pentru cea mai inalta functie in stat, cea de presedinte al Romaniei. Potrivit Biroului Electoral Central, candidatura sa a intrunit conditiile,…

- Document exploziv publicat de fostul vicepreședinte al PMP, Radu Cristescu. Acesta a dezvaluit suma de bani pe care o primea Traian Basescu de la Securitate, pe vremea cand oferea informații sub pseudonimul Petrov.Citește și: BREAKING Soția lui Gheorghe Dinca va fi AUDIATA din nou de procurori…

- Conform declaratiei de avere, Daniel Chirila, propunerea premierului pentru fotoliul de ministru de interne are in comuna Voinesti, judetul Dambovita, patru terenuri, intre care si unul intravilan, plus un luciu de apa.

- Razvan Dumitrescu a prezentat, la Antena 3, un document oficial care arata ca anchetatorii din Caracal au deschis dosar penal dupa ce procurorul din Craiova i-a sunat pentru ca a vazut cazul dispariției Alexandrei Maceșanu la un post de televiziune.

- "PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod conștient populația cu privire la rectificarea bugetara. Declarațiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi „falsificat" datele financiare și ca ar fi „furat 10% din PIB" sunt de o gravitate deosebita și intra sub…