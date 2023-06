Băieții deștepți din imobiliare au preluat controlul total de Pavel Lucescu Inevitabilul s-a produs. Mafia imobiliara a preluat controlul asupra legislativului și-și scrie singura legile care o privesc. Sunt atat de mulți bani la mijloc in domeniul construcțiilor de imobile, in special cele de biroruri și de locuințe și ratele de profit sunt atat de mari, incat nici nu e de mirare. Dupa ani de zile in care și-au rodat abilitațile de a fenta legea și forța de ”negociere” in relația cu administrațiile locale, Așa numiții ”dezvoltatori imobiliari” au ajuns la rafinamentul suprem. Nu-și mai bat capul cu primarii, unii dintre ei, e drept, nu mulți, incapațanați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

