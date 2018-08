Stiri pe aceeasi tema

- Instruirea functionarilor publici la mare sau la munte a devenit o adevarata afacere. O ancheta „Ph-online.ro“ scoate la iveala costurile instruirii unui bugetar la Mamaia sau Predeal, dar si alte detalii picante dintr-o industrie in care se invart milioane de euro. Un articol din legea care reglementeaza…

- Transilvania Train, Romania's first tourist rail service carried out in partnership with passenger rail company CFR Calatori, will run for the second straight year August 22 - 26 on the route Brasov - Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras and back, CFR Calatori informs. "This…

- Autocar cu 45 de calatori, in flacari pe centura ocolitoare a orasului Cluj-Napoca. Di fericire, oamenii au reușit sa se salveze la timp, astfel ca nu au existat victime. Autocarul transporta angajatii unei firme din judetul Cluj spre locul de munca. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a…

- Un tren de calatori a luat foc dupa ce a fost lovit de fulger. S-a intamplat in apropiere de localitatea Vartoapele din județul Teleorman. Aproximativ 100 de persoane se aflau in acel moment in garnitura. Din fericire nu au fost victime. Furtuna din ultimele zile a provocat pagube materiale in multe…

- Pretul relativ piperat la gaze naturale ii determina pe tot mai multi romani sa-si incalzeasca locuintele cu seminee sau cu cazane bazate pe lemne de foc. La tara insa, lemnul este principala sursa de incalzire pentru locuintele cu sobe. Insa daca o gospodarie din mediul rural se aproviziona in 2016…

- Mare minune in ograda primariei chiriciste ! In continuarea seriei de penibilozitați cu franjuri, inteligențele maronii din categoria doru-tompilor, daniel-șandrilor & co i-au sugerat primarelui, marele entelektoal Michel Quiriqa de Montaigne Russe, sa dezgroape cadavrul inca duhnitor al unui proiect…

- Trenuri InterRegio cu traseu prelungit intre 11 - 29 iunie catre litoral Mai multe trenuri InterRegio îsi vor prelungi traseul, în perioada 11 - 29 iunie pentru a asigura legatura directa între litoral si orasele: Baia Mare, Cluj Napoca, Timisoara si Resita, informeaza CFR…

- Pasagerii vor avea in perioada iunie - octombrie 2018 legaturi feroviare directe intre Bucuresti si Salonic, Halkali/Istanbul si Sofia si retur, la preturi ce pornesc de la 30 euro, informeaza luni CFR Calatori.