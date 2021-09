„Băieţi, nu am leşinat!”. Posibil ca legendarul Pele să aibă…

Marea legenda a fotbalului brazilian, Pele, se afla in spital de cateva zile. Un purtator de cuvant de-al sau a incercat sa spulbere toate zvonurile si a precizat ca fostul fotbalist, in varsta de 80 de ani, nu are probleme grave de sanatate. Potrivit Reuters, Pele era internat la spitalul “Albert Einstein” din Sao Paolo pentru efectuarea unor analize de rutina, insa ulterior i s-ar fi diagnosticat o noua problema, nespecificata. „Set complet de analize de sange, ecografii, colonoscopie si restul de investigatii… acestea nu pot fi facute intr-o singura zi”, a transmis managerul lui Pele, Joe Fraga…