Stiri pe aceeasi tema

- Copila de 12 ani, din familia de moldoveni implicata in accidentul cumplit din Bordea, care a fost transportata de o echipa SMURD la Chișinau, se afla in reanimare la Institutul Mamei și Copilului. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Maxim Cazacu, purtator de cuvant al instituției medicale.

- Caz șocant la o terasa din capitala. Patru minori, cu varstele de 12-15 ani, suspecți de intoxicație cu substanțe interzise, au fost spitalizați de urgența la Institutul Mamei și Copilului, informeaza Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca (CNAMUP).

- Trei raniți in timpul exploziei produsa vineri la magazinul Dedeman de la Botosani, doi aflati la Spitalul Floreasca din Capitala și unul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sfantul Spiridon din Iași, sunt in stare grava.

- Premierul Slovaciei, Robert Fico, se afla intr-o stare „stabila, dar foarte grava”, potrivit directorului spitalului la care este tratat dupa ce a fost impușcat de mai multe ori, scrie site-ul televiziunii slovace TA3, citat de Libertatea.ro .

- Florin Piersic a fost supus unei intervenții chirurgicale in urma careia i-a fost indepartata proteza de la genunchi. In prezent, marele actor se afla la secția ATI a SPitalului Foișor, dar starea sa este in continuare grava. Florin Piersic a fost transferat, astazi, la Spitalul Foișor din Capitala.…

- Stare de sanatate. Florin Piersic va fi transferat la o clinica privata, dupa care va fi dus la Spitalul Foișor din Bucuresti, potrivit unor surse medicale. Florin Piersic este mai bine, spun surse medicale pentru Antena 3 CNN. Actorul este conștient și vorbește cu echipa medicala de la Institutul…

- Florin Piersic va fi mutat la un alt spitalPotrivit informațiilor furnizate in presa, maine, Florin Piersic ar urma sa fie externat de la Institutul Matei Balș și transferat la o clinica privata din Capitala pentru a efectua un RMN. Ulterior, el va fi dus la un alt spital de stat din București, mai…

- O fetița de 5 ani a fost spitalizata in stare grava la Institutul Mamei și Copilului, dupa ce a cazut pe gardul bisericii. Cazul a fost facut public de ministra Sanatații, Ala Nemerenco, care a menționat ca sulița metalica a gardului s-a infipt adanc in gatul micuței, aceasta fiind adusa la spital cu…