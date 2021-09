Stiri pe aceeasi tema

- Luna septembrie vine cu noi „Poezii pe șase corzi”, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba In prima luna a toamnei, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, in calitate de organizatori, vin in intampinarea iubitorilor de poezie și muzica cu un nou eveniment ce face parte…

- Cristina Ich a avut parte de un scandal monstru la aeroport. Vedeta se afla pentru cateva zile la Paris, impreuna cu castigatoarea maratonului pe care l-a organizat in urma cu cateva luni. Insa, in aeroport, a avut parte de injurii si jigniri din partea unui barbat. Din cauza faptului ca... The post…

- Numerosi francezi manifesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza Le Figaro. Manifestantii cer si celorlalti oameni si trecatori sa li se alature: "Nu ne priviti,…

- “E.ON Energie Romania si Sitemani, unul dintre cei mai cunoscuti producatori de alimente din tara, au finalizat un proiect de producere a energiei verzi, in valoare de peste 155.000 de euro. Centrala electrica fotovoltaica genereaza anual 155,7 MWh si asigura 14,35% din consumul anual de energie al…

- Orange este primul operator de telefonie mobila care include telefoane premium recondiționate in portofoliu. Compania iși propune, astfel, sa contribuie la reducerea impactului deșeurilor electronice asupra mediului inconjurator, prin marirea portofoliului de telefoane recondiționate, arata Mediafax.…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, un plan ambitios privind reducerea poluarii, care va afecta puternic sectorul auto, industria aviatiei si cea maritima, o initiativa care va trebui sa ajunga in Parlamentu...

- Astazi vorbim despre un exemplu smart de colaborare intre o companie privata și instituțiile publice, prin care cetațenii sunt indemnați sa contribuie la diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului. Se numește eco-voucher.

- Laura Cosoi, soțul Cosmin și vedetele celor doi, Rita și Vera au plecat zilele acestea in Franța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la malul marii și le-a impartașit fanilor gandurile sale. „Suntem in vacanța in Franța, in sud mai exact, la sora lui Cosmin. Ne gandeam ca ar fi interesant…