Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Italia au arestat, marți noaptea, trei persoane care sunt banuite ca au stat la baza accidentului telecabinei din Italia. Catastrofa in urma careia 11 persoane au murit. Fotografiile care au fost realizate de anchetatori, la locul accidentului, arata fara dubii ca sistemul de franare…

- Anchetatorii au reținut trei persoane, in noaptea de marți, 25 mai, spre miercuri, 26 mai, considerate vinovate de caderea de la inalțime a cabinei de teleferic in Italia, in urma careia 14 oameni au murit, duminica, 23 mai, relateaza Digi24, care citeaza presa din Italia. Potrivit sursei menționate,…

- Singurul supraviețuitor al accidentului de teleferic din Italia, copilul de 5 ani, se trezește. Prognosticul medicilor ramane rezervat. Copilul și-a pierdut tatal, mama, frațiorul de 2 ani și pe strabunicii...

- Singurul supraviețuitor al accidentului de teleferic din Italia, copilul de 5 ani, se trezește. Prognosticul medicilor ramane rezervat. Copilul și-a pierdut tatal, mama, frațiorul de 2 ani și pe strabunicii materni. Incepe procesul de trezire a lui Eitan Moshe Biran, in varsta de 5 ani, singurul…

- Singurul supraviețuitor al accidentului de teleferic din Italia, copilul de 5 ani, se trezește. Prognosticul medicilor ramane rezervat. Copilul și-a pierdut tatal, mama, frațiorul de 2 ani și pe strabunicii materni.

- Eitan Moshe Biran este singurul supravietuitor al accidentului de teleferic din Italia. Copilul si-a pierdut parintii, fratele de 2 ani si strabunicii materni. El are 5 ani, este internat la terapie intensiva la spitalul „Regina Margherita” si incepe sa isi revina.

- Eitan Moshe Biran este singurul supravietuitor al accidentului de teleferic din Italia. Copilul si-a pierdut parintii, fratele de 2 ani si strabunicii materni. El are 5 ani, este internat la terapie intensiva la spitalul „Regina Margherita” si incepe sa isi revina.

- Cand avem o persoana draga in viața noastra, atat mesajele de noapte buna cat și cele de dimineața sunt importante. Doar in acest mod, partenerul va știi cat de important este pentru persoana de langa el. Uneori insa nu ne lovește inspirația chiar in fiecare seara, așa ca ne putem folosi de aceste mesaje…