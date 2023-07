Stiri pe aceeasi tema

- ȘOCANT| Baiețel gasit desculț, pe canicula, pe o strada din Micești: A plecat de la o granița privata, singur, fara sa i se observe lipsa Un incident șocant a avut loc joi, 13 iulie, in jurul orei 12.00, in cartierul Micești, din Alba Iulia. Un copilaș a fost gasit de o femeie in timp ce ratacea desculț,…

- Mai multe localitați din Alba au fost lovite de inundațiile de duminica, 11 iunie 2023, insa cel mai crunt a fost pentru locuitorii comunei Ighiu. Zeci de gospodarii și gradini au fost inundate, in Ighiu și satele aparținatoare, iar drumurile au fost innamolite și s-au surpat in unele locuri. Imagini…

- Primaria Alba Iulia vrea sa curețe canalul colector din cartierul Micești, pe o lungime de 1,2 km Primaria Alba Iulia a lansat, pe 29 mai, procedura de atribuire a unui contract privind servicii de curațare a canalului colector HC 762 din cartierul Micești. Potrivit reprezentanților administrației…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri, 31 mai 2023, in Alba Iulia. Doua persoane au fost ranite dupa coliziunea dintre doua autoturisme, petrecuta pe Calea Moților, la intrarea in cartierul Micești. „Traficul rutier este ingreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, din cauza unui accident care s-a produs…

- VIDEO: Intervenție a pompierilor din Alba Iulia, pe o strada din cartierul Micești. Un coș de fum a luat foc Pompierii din Alba Iulia au intervenit marți seara, in jurul orei 22.20, pe strada Padiș, din cartierul Micești. La fața locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD,…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in seara zilei de sambata, 20 mai 2023, in cartierul Partoș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Partoș,…

- VIDEO: Realizarea unui canal colector in cartierul albaiulian Micești: contractul de finanțare a fost semnat. Valoarea investiției Contractul de finanțare pentru realizarea canalului colector din cartierul albaiulian Micești a fost semnat luni, 8 mai, a anunțat primarul Gabriel Pleșa. „Am semnat, ieri…

