Băieţel francez pierdut de părinţi, găsit de poliţiştii locali Un copil de 4 ani, de origine franceza, a fost gasit de polițiștii locali, ratacind in zona strazii Postavarul și in stare de șoc, dupa ce se pierduse de familia lui aflata in vizita in Brașov. Polițiștii locali de la Biroul 1 – Centru au gasit luni, un copil de patru ani, ratacit de parinți. Micuțul a fost descoperit pe strada Postavarului de patrula ce se afla in zona. Baiețelul abia mai putea sa vorbeasca din cauza plansului și disperarii. El se pierduse de parinți și nu știa sa le dea oamenilor legii nici un indiciu. Polițiștii locali care se aflau in misiune de menținerea ordinii și liniștii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a fost identificat de politistii constanteni din cadrul DGPL Constanta dupa ce s a pierdut de tatal sau.La data de 23.07.2018, in jurul orelor 12.00, politistii locali s au deplasat la capatul liniei de transport in comun 43 M de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, unde au constatat fapul…

- Un barbat din Constanța si-a ucis sotia cu mai multe lovituri de cutit. La scurt timp dupa ce a comis oribila crima, acesta a sunat la 112. Cei doi se aflau in proces divorț. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, duminica seara un barbat in varsta de 46 de ani din…

- Aproximativ o suta 100 de companii autohtone își prezinta produsele la Expozitia „Republica Moldova Prezinta”, care se desfasoara în premiera în Piața Sfatului din județul Brașov, România, în perioada 15-17 iunie 2018. Evenimentul organizat…

- La data de 30 mai a.c., ora 00.05, polițiștii din cadrul Politiei Orașului Panciu au fost sesizați cu privire la faptul ca ușa de acces de la depozitul unei societați comerciale este deschisa, iar din interior este posibil sa fi fost sustrase bunuri. Din primele verificari, s-a constatat ca persoane…

- La data de 29 mai a.c., ora 18.45, pe DN2 E85, pe raza localitații Golești, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat cu dubla cetațenie, de 31 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara. Conducatorul auto a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile romane. In urma verificarilor…

- Ziua de 21 mai este declarata prin Legea nr. 138/2015, Ziua Poliției Locale și este marcata in fiecare an la nivel național. Cu aceasta ocazie, luni, 21 mai 2018, intre orele 10.00-13.00, Poliția Locala Deva iși deschide porțile pentru cetațenii orașului. Alaturi de polițiștii locali…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un copil ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a fi scos din Romania. The post Copil ascuns sub o patura, pe bancheta din spate a unui autoturism, pentru a fi scos ilegal din tara appeared first on Renasterea banateana .

- Vești minunate pentru familia prezentatoarei TV Ela Craciun! Vedeta este insarcinata cu al treilea copil, urmand sa nasca in toamna acestui an. E insarcinata cu al treilea copil! Vestea i-a bucurat nespus pe soțul și pe cei doi copii ai sai, Alex și Alesia, aceștia din urma așteptand cu nerabdare momentul…