Băiețel de trei ani, înecat sub ochii mi mamei în Banat Sfarsit dramatic pentru un copil de trei ani. A murit sub ochii mamei si ai fratilor sai, dupa ce a cazut de pe o punte de lemn intr-un rau. Incidentul a avut loc in localitatea Putna. Pana la sosirea ajutoarelor, localnicii au reusit sa-l scoata, dupa ce l-au gasit la aproximativ 1,5 km distanța de locul unde cazuse. Copilul era insa inconstient, iar manevrele de resuscitare facute de salvatori nu au reusit sa ii readuca functiile vitale. Astazi, la ora 18.30, polițiști de la Secția 6 Poliție Rurala Bozovici au fost sesizați despre faptul ca un copil a cazut intr-un rau, in localitatea Putna.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

