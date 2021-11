Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 4 noiembrie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe bd. Independenței (partea dreapta de la str. Brandușelor la STO, nr.72 – 162), unde se executa lucrari de inlocuire hidrant. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort…

- Un barbat din Baia Mare a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa neregulamentar. Va avertizez, urmeaza imagini cu un puternic impact emotional. Barbatul tocmai coborase din autobuz si, in loc sa mearga pana la prima trecere de pietoni, a decis sa traverseze…

- V-ar placea sa va știți copiii in siguranța in drum spre școala, fara ca pentru acesta sa trebuiasca sa-i insoțiți in fiecare dimineața? V-ar placea sa se trezeasca din proprie inițiativa, motivați sa parcurga drumul spre școala alaturi de colegii lor? V-ar placea sa fie mai responsabili și sa fie promotorii…

- Un accident de circulație s-a produs astazi dupa amiaza la intrare in Baia Mare dinspre Tauții de Sus. Din primele informații se pare ca in urma evenimentului un motociclist a fost ranit. La fața locului au intervenit cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța, dar și echipajele de poliție.…

- Guvernul a adoptat Hotararea de Guvern care include masurile adoptate joi de CNSU pentru localitațile care au depașit rata de infectare de 6 cazuri noi la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Prin aceasta, masca devine obligatorie in spații publice, programul magazinelor se reduce pana la ora 22:00,…

- Centrul de zi pentru varstnici Baia Mare al Caritas a organizat o prezentare interactiva avand ca tema tratarea arsurilor casnice. Menținerea starii de sanatate a beneficiarilor este unul dintre principalele obiective ale Centrului de zi pentru varstnici Baia Mare al Organizației Caritas a Diecezei…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei pozabile joi, 16 septembrie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Valea Roșie si pe bd. Independenței intre nr.31 – 63. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai…

- Grav accident rutier duminica dupa-masa pe strada Unirii din Sacalașeni. Doua autovehicule au intrat in coliziune, La ora 16.35, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier in localitatea Sacalașeni, pe strada Unirii. La fața…