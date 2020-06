Stiri pe aceeasi tema

- Moarte teribila pentru doi tineri din județul Teleorman. Oamenii au murit asfixiați, in calugarul de deversare al balții Grabu. In urma intoxicației cu carbid, o a treia persoana a ajuns pe patul de spital, in stare grava.

- In urma mai multor luni in care anchetatorii au monitorizat reteaua au fost descoperiti patru victime, insa oamenii din localitate sustin ca este vorba despre o practica veche de chiar 15 ani, dar si despre o retea mult mai ampla decat cea identificata de politisti si procurori. "Aduceau boschetari…

- Sangele a fost procurat de la un vraci haitian, pentru a o apara de toate bolile, inclusiv de COVID -19, au informat marti surse spitalicesti citate de agenția EFE. Parintii fetitei si sora ei in varsta de șapte ani, care au baut si ei din aceasta licoare, sunt internati in stare „stabila” la Spitalul…

- Poliția a inceput o ancheta la Maternitatea din Craiova dupa ce o asistenta medicala din Gorj și copilul pe care l-a nascut, au murit. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu și fac certecetari pentru moarte suspecta. Asistenta medicala, de 28 de ani, din Targu Carbunești, lucra in secția Chirurgie a…

- Un baiețel din satul Crasnaseni, raionul Telenești, a disparut fara urma. Parinții solicita ajutor.Potrivt informațiilor, copilul a disparut in aceasta seara din fața porții și este de negasit. Oamenii legii au inceput cautarile.

- Zece persoane din Iasi au decedat dupa ce ar fi consumat un anumit tip de alcool sanitar. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Trebuie precizat faptul ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman.…

- Generalul de armata Marin Oana, fost locotenent-colonel in timpul Revoluției din 1989, a murit. Acesta a fost gasit fara suflare de un prieten, duminica noaptea, in casa de vacanța de la Sarata-Monteoru, informeaza stiridebuzau.ro. In varsta de 73 de ani, generalul Marin Oana locuia in București, dar…

- Isteria cauzata de epidemia de coronavirus pune stapanire pe sistemul medical de sanatate din Romania. Oamenii mor cu zile așteptand sa le vina randul sa poata fi internați pentru o intervenție chirurgicala, in condițiile in care majoritatea spitalelor de stat au devenit unitați COVID-19. Ioana,…