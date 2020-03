Baie de sânge, sunt 21 de morţi şi zeci de răniţi Turcia a ucis 21 de militari sirieni si a distrus piese de artilerie, ca represalii fata de uciderea a doi militari turci in regiunea Idleb, au declarat vineri surse din cadrul Ministerului turc al Apararii pentru agentia oficiala turca de presa Anadolu, relateaza Reuters. Un armistitiu incheiat de presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan a intrat in vigoare la miezul noptii de joi spre vineri in regiunea Idleb, ultimulbastion al insurgentilor si jihadistilor in nord-vestul Siriei. Acordul anuntat de Rusia si Turcia privind incetarea focului in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

