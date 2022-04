Baie de sânge pe șosea: trei morți și patru răniți Tragedie rutiera, miercuri dupa-amiaza, pe o șosea din județul Bacau. 3 oameni au murit, iar alți 4 au fost raniți, dupa ce 4 mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc pe E85, supranumit „Drumul Morții”, intre localitațile Racaciuni si Cleja. Accidentul a avut loc pe E85, supranumit „Drumul Morții”, intre localitațile Racaciuni si Cleja. „La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat ca in accident sunt implicate patru autoturisme. In urma coliziunii dintre acestea au rezultat 7 victime (3 decedate, 3 care au fost preluate de echipajele SAJ, iar una dintre ele nu prezinta traumatisme… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

