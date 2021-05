Baie de sânge la Miami! Două persoane au fost ucise și 20 rănite la un concert! (VIDEO) Din pacate, SUA a fost atinsa de un nou incident cu focuri de arma. Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati „au tras asupra multimii” adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida, in SUA, a anuntat politia locala. „Potrivit anchetatorilor, sala […] The post Baie de sange la Miami! Doua persoane au fost ucise și 20 ranite la un concert! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati "au tras asupra multimii" adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida, in SUA, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters.

- Opt persoane au fost ucise intr-un atac armat in apropierea unui depozit,deținut de o mare companie feroviara, unde se intalneau reprezentanți unui sindicat industrial in San Jose, California, miercuri. Acest lucru este raportat de Agenția de știri Reuters cu referire la poliția locala.

- Opt persoane au fost ucise intr-un atac armat in apropierea unui depozit,deținut de o mare companie feroviara, unde se intalneau reprezentanți unui sindicat industrial in San Jose, California, miercuri. Acest lucru este raportat de Agenția de știri Reuters cu referire la poliția locala.

- Un angajat al centrului pentru coordonarea traficului feroviar și-a impușcat mortal 8 colegi și l-a ranit pe un altul inainte de a-și lua viața miercuri, in San Jose, California. Este unul dintre cele mai mortale atacuri armate din Statele Unite din ultimele luni, relateaza Reuters. Autoritațile nu…

- Un nou atentat terorist. Cel putin sase persoane au fost ucise, iar alte 13 au fost ranite ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cel putin sase morti, in urma unui atentat produs la un miting propalestinian…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atentat produs sambata in orasul Kabul, capitala Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane, citate de postul Sky News. Atacul terorist a avut loc in zona Dasht-i Barchi, in partea…

- Opt persoane, printre care șase femei de origine asiatica, au fost ucise in incidentele armate care au avut loc in trei spa-uri diferite din Georgia, relateaza BBC, conform Mediafax. Poliția a spus ca patru persoane au fost ucise la un salon de masaj din Acworth, o suburbie la nord de Atlanta,…

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 13 ranite de focuri de arma în timpul unei petreceri nocturne improvizata în noaptea de sâmbata spre duminica într-un garaj în orasul american Chicago, transmite AFP, potrivit Agerpres.Potrivit unui responsabil din politia…