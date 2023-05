Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters, citata de…

- Apar detalii importante, in urma accidentului produs in aceasta dimineața pe DN 2B , eveniment in urma caruia un barbat a fost grav ranit. Șoferul care a provocat accidentul era beat, iar dupa ce s-a izbit de cealalta mașina, impact care a condus la rasturnarea autoturismului conducatorului nevinovat,…

- Incidentul nu s-a intimplat accidental, arata anchetatorii. Victima s-ar fi certat cu ciobanul, angajat pentru tranșarea carnii, iar totul a degenerat.Daca inițial ciobanul de 49 de ani declara ca l-a accidentat din greșeala pe clientul sau in varsta de 45 de ani, lucrurile s-au schimbat in urma probelor…

- Oamenii legii anunța ca fondatorul companiei Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, care a fugit pina la pronunțarea hotaririi de astazi de la Judecatoria Ciocana, a fugit intr-o direcție necunoscuta, folosind mașana avocatului sau. La moment, polița intreprinde acțiuni pentru localizarea lui Șaran. In acest…

- Conform buletinului de analiza toxicologica, inculpatul avea o alcoolemie de 2,40 mg l alcool pur in sange la prima proba prelevata ora 4.15 si 2,12 mg l alcool pur in sange la a doua proba prelevata ora 05.15 . Oamenii legii mai arata ca inculpatul nu a acordat niciun interes interdictiei legale de…

- Un incendiu de vegetație izbucnit miercuri dimineața, 15 martie 2023, s-a extins la mai multe construcții improvizate și apoi la un bloc social din Barlad (Vaslui). Locatarii au fugit ca sa iși salveze viața. Pagubele provocate de incendiu se ridica la 11.000 de lei.

- Instanța a decis ca barbatul care si-a omorat parintii, sora, fratele si nepoata in luna august a anului 2022, sa ramana in spatele gretiilor pentru tot restul vieții. Oamenii legii au ajuns la concluzia ca, dupa ce a luat cinci vieți, sa fie acuzat de omor calificat, pentru ca avea totul planuit.