- Trei oameni au murit si 46 au fost raniti in orasul Conception din Chile, dupa o explozie dintr-un spital, provocata de o acumulare de gaz. Incidentul a avut loc in urma unei inspectii a angajatilor companiei de gaze.

- Andreea Marin a dezvaluit cum i-a marcat viața drama prin care a trecut, atunci cand mama ei s-a stins din viața. Ea spus totul la emisiunea “Oameni de Colecție”, de la DigiFM. “Am crescut cu niște mari cumpene in viața, cu niște mari greutați, care m-au invațat ca nu trebuie sa imi pierd capul și […]…

- Politia a confirmat ca sunt trei morti si peste 30 de raniti, inclusiv suspectul. Autoritațile nu exclud un act criminal. Atacul a aut loc intr-o zona cu multe restaurante și terase din centrul istoric al orașului Munster.

- Accident rutier grav in regiunea Harkov din Ucraina. Doi oameni au murit, iar trei au fost raniti dupa ce o masina s-a ciocnit violent cu o ambulanta.Victimele sunt soferul si pasagerul automobilului.

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza. Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe Drumul…

- Masacru intr-o inchisoare din Bolivia. Cel puțin șapte pușcariași au fost uciși, iar 25 de oameni, printre care șase polițiști, au fost raniți, dupa ce forțele de ordine au efectuat o razie cu scopul de a confisca armele aflate in posesia deținuților care controlau

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…